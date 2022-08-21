Хабаровский хоккейный клуб «СКА - Нефтяник» обыграл «Енисей» в Кубке России Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

«СКА – Нефтяник» одержал победу в матче с красноярским клубом «Енисей». Игра состоялась в Красноярске в рамках первого этапа Кубка России по хоккею с мячом. Матч завершился со счетом 8:2 (1:3).

На 12-ой минуте игрок Туомас Мяаття забил первый мяч. Всего за время игры он три раза успешно атаковал ворота противника. Также голами отметились Илья Лопатин, Никита Иванов, Владимир Каланчин, Семен Чупин, Дмитрий Сидоров, Алан Джусоев.

Из «Енисея» два раза забил мячи Егор Дашков. Также прекрасной игрой отметился Виктор Каменев, который смог отразить удар соперника из «Енисея» Артема Ахметзянова.

21 августа «СКА – Нефтяник» встретится со следующим соперником – хоккейным клубом «Кировец» из Уфы.

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