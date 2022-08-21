Неизвестные разграбили могилу на Дрофинском кладбище в Хабаровском крае Фото: Telegram/@dps_lazo27 Фото: Социальные сети

На Дрофинском кладбище в Хабаровском крае произошло вопиющее. Неизвестные люди вскрыли и разграбили могилу похороненного там человека. Об этом сообщили местные жители из поселка Хор.

По рассказам очевидцев, они пришли на кладбище, чтобы убрать территорию вокруг могилы родственника, и увидели ужасное зрелище. Одна из плит была сломана, а вокруг у забора были расставлены странные предметы. Местные сразу заподозрили, что на месте собирались проводить либо уже провели какой-то ритуал.

Это не на шутку испугало всех знакомых. По сарафанному радио новость донеслась до остальных жителей близлежащих поселков. Теперь местные подозревают одну «ведьму», пользующейся дурной славой в округе. Тем не менее истинные причины вандализма на данный момент неизвестны. Также нет достоверных предположений, кто мог это сделать.

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