Плантация «под прикрытием»: 860 кустов конопли нашли на огороде у жительницы Вяземского района

В Вяземском районе женщина вырастила 860 кустов марихуаны среди сорняков на огороде Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники полиции проверили участок 51-летней жительницы Вяземского района, когда совершали рейд в рамках операции «Мак-2022». Заглянули они к ней не зря. Среди сорняков, растущих выше головы, аккуратно прятались кусты конопли. Заметить их со стороны было сложно, поэтому женщина без опасений развела на участке целую плантацию марихуаны.

- Когда вся придомовая территория была осмотрена, оказалось, что всего на огороде росло 860 кустов каннабиса. На крыльце стояло ведро, набитое сухими растениями, а рядом был большой пакет все с тем же содержимым. Экспертиза показала, что все эти сухоцветы - высушенная конопля. Ее вес составил 360 граммов, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина убеждала правоохранителей, что она вырастила весь «урожай» для себя. Насколько правдивы ее слова, будет разбираться суд. Огороднице грозит до 10 лет колонии.

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