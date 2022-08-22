Представители Водоканалов со всей России встретятся в Хабаровске на XIV съезде

Конференция Водоканалов России пройдет в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В этом году Хабаровск примет гостей из 25 регионов. В краевой столице с 23 по 26 августа пройдет XIV ежегодная конференция Водоканалов России. В связи с предстоящим событием мэр города Сергей Кравчук встретился с исполнительным директором Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Еленой Довлатовой. Участники конференции рассмотрят вопросы экологии и безопасности воды для населения, обсудят накопившиеся проблемы и пути их решения.

- Мы используем современные разработки, внедряем новые технологии, устанавливаем энергосберегающее оборудование и автоматизированные системы. Хабаровск готов поделиться опытом с коллегами и перенять у них успешный опыт, - сказал Сергей Кравчук.

Он также обсудил с Еленой Довлатовой участие в федеральных программах. За счет привлеченных денег планируется улучшить качество питьевой воды в городе и ближайших населенных пунктах.

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