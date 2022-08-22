Фестиваль «МИКС MUSIC ФЕСТ» пройдет в Хабаровске 3 сентября Фото: в АНО «Союз музыкантов Хабаровска «МИКС»

Хабаровская набережная превратится в одну большую сцену 3 сентября. На ней организуют пять абсолютно разных по антуражу, но одинаково зажигательных площадок, где жители города смогут оторваться на полную катушку.

- С 14:00 до 22:00 на Центральной набережной состоится молодежный музыкальный фестиваль «МИКС MUSIC ФЕСТ». Он охватит все музыкальные направления: рок, джаз, поп, бардовская песня, электронная музыка и другие, - рассказали в АНО «Союз музыкантов Хабаровска «МИКС».

Цель фестиваля - поддержать талантливую молодежь краевой столицы, помочь ей найти своего зрителя. В планах у организаторов сделать «МИКС MUSIC ФЕСТ» визитной карточкой Хабаровска и проводить его ежегодно.

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