Международный военно-технический форум «Армия-2022» закончился в Хабаровске Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Хабаровском крае закончился Международный военно-технический форум «Армия-2022». Он проходил на аэродроме «Центральный», где гостям показали больше семи видов военной техники, множество элементов амуниции, современных образцов вооружения. Хабаровчанам показали и историческую технику - противотанковая самоходная установка ИСУ-152, танки Т-34, ИС-3.

- Гости форума увидели комплекс радиотехнической разведки и управления «Москва», наземный модуль помех «Красуха», вертолеты Ми-8амтш, Ка-52, Ми-26, Ми-24, самолеты ВТА Ан-12 и Ан-26, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Выставки «Армия-2022» прошли во многих городах ДФО. Похожие форумы были организованы в Уссурийске, Приморье, Южно-Сахалинске, Курильске и Южно-Курильске, Сосновом Бору, Чите, на островах Итуруп и Кунашир, поселке Эгвекинот в арктической зоне России. За три дня работы гостями выставки стали несколько сотен тысяч человек.

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