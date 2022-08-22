В хабаровском парке «Динамо» прошло празднование Дня флага РФ Фото: Администрация Хабаровска

Празднование Дня Государственного флага РФ прошло в городском парке «Динамо». Мэр города поздравил собравшихся зрителей.

- С 1994 года 22 августа мы отмечаем этот праздник. Флаг России - это символ гордости для хабаровской молодежи. С 1 сентября в хабаровских школах будет проходить церемония поднятия триколора. Это очень позитивно воспринимают школьники и педагоги, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

На праздновании собрались участники городских подростково-молодежных клубов и местного отделения российского движения школьников.

После торжественной части юных посетителей мероприятия ждал патриотический квест. На каждой из семи станций были вопросы на знание цветов российского флага, герба и гимна страны.

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