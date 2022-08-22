На Змеиной сопке в Хабаровском районе установили флаг России Фото: Администрация Хабаровска

Змеиная сопка является одним из популярных туристических мест края. Недавно активисты Общероссийского народного фронта установили здесь флаг России. Его можно увидеть, проезжая по трассе Хабаровск - Владивосток.

- Флаг - это один из главных символов нашего государства, который демонстрирует сплоченность и поддержку всей многонациональной страны, решимость стоять на страже национальных интересов. Я с гордостью называю себя россиянином, - сказал Андрей Белоглазов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае.

Змеиная сопка - самая высокая точка горного хребта Хехцир, ее высота достигает 115 метров.

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