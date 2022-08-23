Фестиваль уличной культуры пройдет в Хабаровске 27 августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Дальневосточный фестиваль уличной культуры пройдет в Хабаровске 27 августа. Участники покажут свое мастерство и сразятся в десяти дисциплинах: hip-hop, music, fashion, graffiti и breaking, streetball, BMX, parkour, workout, skateboarding. Соревнования проведут на городской набережной. Для этого здесь установят площадки для скейтеров, воркаута, паркура и танцевальных баттлов.

- Фестиваль пройдет под названием «Город улиц». Все дисциплины поделят на две основные категории: «Стрит-искусство» и «Стрит-спорт». Участвовать будут спортсмены со всего Дальнего Востока, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Начнется фестиваль в 12:00 и продлится до 20:00.

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