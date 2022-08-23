Death Stranding в Хабаровском крае: летающий кит появился в регионе

«Китолет» стал новым символом-брендом Хабаровского края Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Хабаровский край - родина китов и самолетов. Так звучит новый слоган региона. Новым символом бренда региона стал летающий кит с крыльями от самолета. Об этом сообщила Екатерина Пунтус, министр туризма края.

Новый туристический бренд показали на презентации в зале приемов «М-холл». Всего за право стать новым символов боролись четыре кандидата. Кроме слогана-победителя были представлены и другие варианты: «Хабаровский край», «Амур. Солнце. Тайга» и «Радуйся каждому дню».

Презентация бренда Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Остальные три не пойдут в стол, а тоже будут использоваться для поддержания регионального бренда, - сказала Екатерина Пунтус.

Слоган «Родина китов и самолетов» позиционирует Хабаровский край как сокровенную территорию, которая стала крупным промышленным центром, но в то же время бережно сохраняет природные экосистемы. Как отмечают авторы, кит и самолет - это два могучих символа, которые относятся к разным стихиям - воде и суше, но органично соединяются в духе региона.

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