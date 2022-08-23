Сотрудники МЧС спасли заблудившегося в лесу грибника в Магаданской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером 18 августа в полицию Магадана обратились знакомые 75-летнего местного жителя. Пенсионер отправился на «тихую охоту» и не вернулся, связаться с ним по телефону тоже не удалось.

На поиски мужчины выехала следственно-оперативная группа. Грибника нашли спустя несколько часов, он успел углубиться в лес на 40 километров от города. Поиски были осложнены темным временем суток - грибника нашли около часа ночи.

- Сотрудники отделения МВД России по Среднеканскому району использовали звуковые и световые ракеты, чтобы привлечь внимание заблудившегося, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Спустя время мужчина откликнулся, спасатели нашли его по голосу и помогли выбраться из леса.

Пенсионер рассказал, что увлекся сбором грибов и ушел далеко в лес, переходя ручьи и небольшие речки. Вечером, когда он собрался возвращаться, уровень воды в реках поднялся. Мужчина решил пойти в обход и заблудился.

В медицинской помощи грибник не нуждался, поблагодарил полицейских и пообещал в будущем быть внимательней и осмотрительней.

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