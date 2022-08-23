Россельхознадзор обнаружил антибиотик в йогурте и молоке хабаровского производства Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Специалисты краевого управления Россельхознадзора нашли в молочной продукции местного производителя лекарственный препарат для ветеринарного применения. На «Комбинате детского питания «Молочный край», который находится в Хабаровске, специалисты ведомства 30 июня взяли пробы продукции. Исследование проводила «Приморская МВЛ».

- В исследуемом образце фруктового йогурта найдет ветеринарный препарат сульфаниламидной группы (антибиотик), что не соответствует требованиям безопасности пищевой продукции и безопасности молока и молочной продукции, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Оказалось, что партия молочки изготовлена из сырья от поставщиков «Сергеевское» и «Даниловка» (они оба зарегистрированы в Хабаровском крае). Сейчас сотрудники ведомства внепланово проверяют все три предприятия.

- В молоке производства «Сергеевское» 17 августа обнаружен препарат «Сульфатиазол». Чтобы не допустить опасную продукцию в продажу, сотрудники Россельхознадзора вручили руководству комбината предписание. Производитель должен изолировать дойных коров, которые получают антибиотик, утилизировать молоко этих животных, в дальнейшем каждые полгода исследовать удой на содержание лекарственных примесей.

После проверки всех предприятий в ведомстве примут решение о привлечении руководителей компаний к административной ответственности.

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