В Хабаровске завершаются работы по благоустройству дворов Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске ведется ремонт 53 дворов. Благоустройство дворов ведется в рамках федеральной программы «1000 дворов». Работы по некоторым из них близки к завершению.

Новые дворы появятся на улицах Стрельникова, Карла Маркса, Антенной, Локомотивной, Гагарина, Белорусской и других. Двор на Даниловского - самый дорогой объект в программе, на него выделили 52 миллиона рублей. Во дворе расширят дорогу, обустроят парковочные места и сделают зоны отдыха для детей и взрослых.

Одно из главных условий программы - прислушиваться к пожеланиям граждан и учитывать их мнение. За этим и ходом работ в целом следят местные власти.

- Правительство следит как за графиком работ, так и за качеством исполнения. Конечно, самый главный заказчик и приемщик двора - это жители. Все заинтересованы в том, чтобы сделать жизнь в нашем регионе комфортной для людей, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Окончательный срок сдачи всех объектов - 1 декабря 2022 года.

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