Авиабилеты на осенне-зимние рейсы из Совгавани во Владивосток поступили в продажу
Фото: Правительство Хабаровского края
Авиакомпания «Аврора» объявила старт продаж билетов на рейсы из Советской Гавани во Владивосток на осенне-зимний период. С 31 октября по 30 декабря перевозчик будет осуществлять рейсы вместе с партнером-оператором «Хабаровские авиалинии».
- Перелеты будут выполняться дважды в неделю. Стоимость билетов начинается от двух тысяч рублей, - рассказали в администрации Советско-Гаванского района.
В направлении во Владивосток рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Вылет в 12:55, а приземление в 15:35. В Советскую Гавань самолеты будут летать по вторникам и пятницам. Отбытие из аэропорта Владивостока в 10:05, приземление - в 12:45 по местному времени.
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