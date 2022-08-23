Авиабилеты на осенне-зимние рейсы из Совгавани во Владивосток поступили в продажу Фото: Правительство Хабаровского края

Авиакомпания «Аврора» объявила старт продаж билетов на рейсы из Советской Гавани во Владивосток на осенне-зимний период. С 31 октября по 30 декабря перевозчик будет осуществлять рейсы вместе с партнером-оператором «Хабаровские авиалинии».

- Перелеты будут выполняться дважды в неделю. Стоимость билетов начинается от двух тысяч рублей, - рассказали в администрации Советско-Гаванского района.

В направлении во Владивосток рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Вылет в 12:55, а приземление в 15:35. В Советскую Гавань самолеты будут летать по вторникам и пятницам. Отбытие из аэропорта Владивостока в 10:05, приземление - в 12:45 по местному времени.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.