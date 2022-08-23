Сбил человека и скрылся: на Ленина женщина попала под колеса машины

Неизвестный водитель сбил женщину в центре Хабаровска и скрылся Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

22 августа примерно в 12:00 неизвестный водитель ехал по Ленина в сторону Тургенева. В районе дома №8 на зебре переходила дорогу 64-летняя женщина. Она не обратила внимания на приближающееся авто, так как была уверена в своей безопасности.

- Водитель не остановился ни до аварии, ни после. Сбив женщину, он уехал восвояси, бросив пострадавшую на произвол судьбы. К счастью, хабаровчанка получила ушибы и травмы, но не угрожающие жизни, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Женщину отправили на амбулаторное лечение. Личность водителя устанавливается. Сотрудники автоинспекции призывают всегда смотреть по сторонам, даже при переходе дороги на светофоре.

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