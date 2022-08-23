Врачи Хабаровского края подготовились к новой волне коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Медработники края готовятся к увеличению количества зараженных коронавирусной инфекцией. В регионе имеется достаточное количество масок, респираторов и других расходных материалов. Служащие медучреждений проходят ревакцинацию.

С середины августа в крае выросло количество заболевших - со 145 ежедневных случаев до 245. Увеличилось число вызовов скорой помощи.

- Ежесуточно на линию 103 поступает в среднем 800 вызовов. Еще в середине лета эта цифра достигала наших обычных значений - 600. Люди вызывают скорую в связи с плохим самочувствием, температурой, одышкой. При необходимости везем граждан на КТ-исследование, пожилым рекомендуем госпитализацию, - рассказал исполняющий обязанности главного врача станции скорой помощи города Хабаровска Анатолий Шеленок.

В крае есть более 40 тысяч доз вакцины четырех видов, в том числе и вакцина для подростков. На данный момент число вакцинировавшихся составляет 729 350 человек, а оба этапа вакцинации прошли 667 305 жителей края. Ревакцинировались 159 348 жителей.

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