Россельхознадзор нашел кишечную палочку в полуфабрикатах птицы в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты краевого Россельхознадзора взяли 1655 проб на выявление кишечной палочки с начала 2022 года. В 21 из них была найдена бактерия.

- Большая часть зараженной продукции - это птица. Микроорганизмы были найдены и в свежем, и в замороженном мясе, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кишечная палочка - группа бактерий, в которую входят больше 100 видов микроорганизмов. У зараженного человека развиваются симптомы отравления: утомляемость и слабость, сонливость, отсутствие аппетита. Чтобы не подхватить кишечную палочку, нужно обрабатывать мясо при высоких температурах, хорошо промывать овощи и фрукты, мыть руки и соблюдать базовые правила гигиены.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.