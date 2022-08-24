Масочный режим возвращают в учебные учреждения Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне минпросвещения России рекомендовало всем педагогическим вузам ввести масочный режим из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Грядет новый учебный год, вместе с которым ожидается очередная вспышка COVID-19.

Чтобы сдержать волну ковида, в Хабаровском крае постепенно начнут вводить некоторые ограничения, которые действовали раньше. Возможно, они будут не такими жесткими, но все же помогут сдержать темпы прироста заболевших.

Первым меры принял Амурский гуманитарно-педагогический госуниверситет. Администрация вуза официально ввела масочный режим с 22 августа. Другие институты Хабаровского края пока не сообщали о принятии аналогичных мер.

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