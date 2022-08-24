В Хабаровске пройдет финал Кубка России по хоккею с мячом Фото: правительство Хабаровского края

За награду поборются восемь команд. Хабаровский «СКА-Нефтяник» предварительно показал лучший результат по стране. Спортсмены выиграли все шесть поединков и забили в ворота противника 53 мяча, пропустив всего 15.

Финал турнира пройдет в арене «Ерофей» с 14 по 18 сентября. «СКА-Нефтяник» встретится на льду с ульяновской «Волгой». Победившая команда сразится с победителем четвертьфинала «Ак Барс-Динамо» - «Байкал-Энергия». Матчи пройдут 14 сентября.

- 15 сентября на лед арены «Ерофей» выйдут участники двух других четвертьфиналов. Московское «Динамо» встретится с красноярским «Енисеем», а архангельский «Водник» с кемеровским «Кузбассом», - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Полуфинал пройдет 17 сентября, а финал - в воскресенье 18 сентября. Начало главного матча Кубка России в 16 часов.

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