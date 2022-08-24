Вертолет МЧС вылетел из Хабаровска на помощь людям на борту унесенных судов Фото: скриншот из видео

Утром 24 августа в Центр управления кризисными ситуациями по Хабаровскому краю поступила информация, что в Николаевском районе из-за волнения моря с якоря сорвались тягач и две баржи. Суда уносит в сторону острова Сахалин.

- Вертолет Ми-8, на борту которого находятся спасатели и опергруппа ГУ МЧС, вылетели на помощь людям, которые находились на унесенных судах. Предварительно там находятся 64 человека, - сказал Алексей Яковлев, замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На поиски также выдвинулись два буксира: «Восток» из Николаевска и «Витязь» из поселка Де-Кастри. Ситуация усложняется плохой видимостью из-за непогоды.

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