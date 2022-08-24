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Происшествия24 августа 2022 4:01

Транспортная прокуратура Николаевска проводит проверку по факту срыва с якоря двух барж и катера

Три судна подхватило течением и унесло в сторону острова Сахалин
Александра ЯВИЩЕНКО
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту срыва с якоря барж с людьми на борту

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту срыва с якоря барж с людьми на борту

Фото: Иван МАКЕЕВ

24 августа примерно в 4:00 сорвало с якоря и унесло в Амурский лиман несамоходные баржи, на которых находились люди. По предварительной информации, там было 64 человека. Спасательная операция проводится сотрудниками ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Сейчас проводится проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Специалисты дадут оценку исполнению требований закона владельцами судов, полноте реализации полномочий ответственными лицами органов госнадзора, своевременности проведения спасательной операции, - рассказали в Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратуре.

Если будут выявлены нарушения, виновных лиц привлекут к ответственности.

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