Транспортная прокуратура Николаевска проводит проверку по факту срыва с якоря двух барж и катера

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту срыва с якоря барж с людьми на борту
Фото: Иван МАКЕЕВ
24 августа примерно в 4:00 сорвало с якоря и унесло в Амурский лиман несамоходные баржи, на которых находились люди. По предварительной информации, там было 64 человека. Спасательная операция проводится сотрудниками ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
- Сейчас проводится проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Специалисты дадут оценку исполнению требований закона владельцами судов, полноте реализации полномочий ответственными лицами органов госнадзора, своевременности проведения спасательной операции, - рассказали в Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратуре.
Если будут выявлены нарушения, виновных лиц привлекут к ответственности.
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