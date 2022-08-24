Участок дороги на улице Тихоокеанской в Хабаровске будет перекрыт почти три дня

Участок дороги на Тихоокеанской будет перекрыт почти три дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 26 августа проезд по Тихоокеанской ограничат. В 23:30 дорожники перекроют участок от Салтыкова-Щедрина до Профессора Даниловского. Здесь будут приводить в порядок остановку «Академия экономики и права» и прилегающую к ней территорию.

- Подрядчик планирует закончить работы до 29 августа. Участок должны открыть уже в пять утра следующего понедельника, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Водителям придется искать объездные пути, чтобы проехать из Краснофлотского района в центр города. Из-за ограничений также изменятся маршруты автобусов№№8, 11, 21, 23, 35, 47, 46, 46В, 49, 68, 71 и 81, которые курсируют через этот участок пути. Новая схема движения будет действовать все выходные.

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