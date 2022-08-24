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Общество24 августа 2022 4:31

Участок дороги на улице Тихоокеанской в Хабаровске будет перекрыт почти три дня

Проезд запретят всем видам транспорта
Александра ЯВИЩЕНКО
Участок дороги на Тихоокеанской будет перекрыт почти три дня

Участок дороги на Тихоокеанской будет перекрыт почти три дня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 26 августа проезд по Тихоокеанской ограничат. В 23:30 дорожники перекроют участок от Салтыкова-Щедрина до Профессора Даниловского. Здесь будут приводить в порядок остановку «Академия экономики и права» и прилегающую к ней территорию.

- Подрядчик планирует закончить работы до 29 августа. Участок должны открыть уже в пять утра следующего понедельника, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Водителям придется искать объездные пути, чтобы проехать из Краснофлотского района в центр города. Из-за ограничений также изменятся маршруты автобусов№№8, 11, 21, 23, 35, 47, 46, 46В, 49, 68, 71 и 81, которые курсируют через этот участок пути. Новая схема движения будет действовать все выходные.

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