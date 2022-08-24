МП-1105 и «Карьер-3»: стало известно, какие баржи попали в западню в Охотском море

Баржи унесло в Амурский лиман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили данные о двух несамоходных баржах, которые ранним утром 24 августа сорвало с якоря в Татарском проливе Охотского моря у побережья острова Байдукова в Николаевском районе Хабаровского края.

- Действительно, баржи называются МП-1105 и «Карьер-3», - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Глазова, старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ.

Плавсредства, предварительно принадлежащие Восточному рыбокомбинату и компании «Босантур-2», унесло в Амурский лиман с людьми на борту. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на борту находится 64 человека.

Транспортной прокуратурой Николаевска-на-Амуре проводится проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Устанавливаются владельцы и операторы двух судов.

В настоящее время проводится спасательная операция силами спасательного центра МЧС России по Хабаровскому краю. На поиски людей вылетел вертолет Ми-8, однако поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.

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