Есть контакт: экипаж барж выходит на связь со спасателями в Амурском лимане

Поиски моряков продолжаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях появилась информация о том, что рыбообработчики, которых унесло в открытое море, перестали выходить на связь между островами Пиламиф и Большой Велямиф в Амурском лимане.

- Экипаж поддерживает связь со спасательным центром МЧС России, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Глазова, старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ.

Напомним, 64 человека находятся на баржах МП-1105 и «Карьер-3». На них стоят холодильные установки с сотнями тонн замороженной кеты и горбуши. Суда связаны веревками и бьются друг о друга из-за сильных волн.

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