Росстат посчитал стоимость набора первоклассника в Хабаровском крае

Росстат посчитали стоимость набора первоклассника в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В базовый «набор первоклассника» входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности. Его цена зависит не только от комплектации. Как оказалось, существенный вес играет и то, кто же идет в школу. В Хабаровском крае укомплектовать мальчика «с иголочки» можно за 26,5 тысячи рублей. А вот сборы девочек обходятся куда дороже - почти в 32 тысячи рублей. В региональном управлении Росстата отметили, что сборы мальчиков в сравнении с прошлым годом подорожали на 18,8%, а девочек - на 6,1%.

В наборе первоклассника у мальчиков 17 вещей: две пары брюк и три рубашки, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков, спортивная, классическая и теплая обувь. В наборе у девочек 22 вещи: три блузки, два платья и две юбки, спортивная форма, две футболки, пять пар гольф, три пары колготок, по одной паре обуви разного типа.

- Также в набор входят пять учебников, четыре тетради, по пять карандашей и ручек, набор фломастеров и альбом для рисования, - рассказали в Хабаровскстате.

По данным ведомства, некоторая одежда для девочек упала в цене в сравнении с прошлым годом: шерстяные юбки на 15%, блузки почти на шесть процентов. А вот платья подорожали меньше чем на один процент, колготки - на 10%. Рубашки для мальчиков выросли в цене на 7,03%, брюки - на 6,23%. Канцелярия подорожала в среднем на 11,5%, тетради на 36,5%, рюкзаки - на 3,13%.

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