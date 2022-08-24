«Хабаровские авиалинии» открывают дополнительные рейсы в Нелькан на 1 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания «Хабаровские авиалинии» организует два дополнительных рейса 1 сентября: из Хабаровска в Нелькан и обратно. При возвращении в краевую столицу самолет совершит дополнительную посадку в Николаевске. Время вылетов и посадок уже согласовано с принимающими аэропортами:

- рейс 415Д Хабаровск - Нелькан: вылет в 9:35, посадка в 12:25;

- рейс 416Д Нелькан (13:15) - Николаевск (14:55) - Хабаровск (15:35).

Время может измениться при плохой погоде.

- Сейчас рейсы по этим направлениям выполняются только раз в неделю по средам. Маршрут востребован в связи с началом учебного года, поэтому было решено организовать дополнительный рейс, - рассказали в компании «Хабаровские авиалинии».

Билеты продаются в администрации Нелькана и кассах авиакомпании.

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