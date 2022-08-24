Около семи тысяч пассажиров летали прямым рейсом Хабаровск - Сочи с момента его открытия

Около 7 тысяч пассажиров летали прямым рейсом «Хабаровск – Сочи» с момента его открытия Фото: правительство Хабаровского края

Со дня открытия прямого рейса Хабаровск - Сочи им воспользовались около семи тысяч человек. Первый беспосадочный рейс из Хабаровска отправился в направлении Сочи 18 июля. Лайнер из Сочи прибыл в краевой центр за день до этого. По сложившейся традиции борт приветствовали на летном поле две пожарные машины, создавшие водяную арку из почти 20 тонн воды.

Первый беспосадочный рейс собрал у себя на борту около 300 пассажиров. В среднем загрузка рейсов в обоих направлениях составила более 85%. В краевом министерстве транспорта маршрут оценили как успешный и решили продолжать программу в следующем году.

- В связи с большим спросом на поездки жителей нашего края на отдых в Краснодарский край министерство транспорта обратилось к авиационным компаниям с целью организации прямого сообщения Хабаровск - Сочи, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Также действует регулярное сообщение с дальневосточными лыжными курортами. На Сахалин и Камчатку ввели дополнительные рейсы. Лица моложе 23 и старше 65 лет могут претендовать на авиабилеты по субсидиям.

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