Модный приговор: двое хабаровчан осуждены за серию краж

Преступники прятали одежду в рюкзаки и под куртки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два 19-летних жителя Краснофлотского района с сентября по октябрь 2021 года совершили целую серию краж одежды из павильонов в одном из торговых центров Хабаровска.

Под видом покупателей приятели брали брюки, кофты, футболки и толстовки. Во время примерки они срывали специальные противокражные датчики и прятали вещи в рюкзак или под куртки. После чего молодые люди продавали похищенное случайным прохожим и тратили полученные деньги на личные нужды.

В начале октября 2021 года злоумышленники дважды посещали один и тот же магазин молодежной одежды. Утром, придя вдвоем, им удалось вынести товар на сумму около 48 тысяч рублей. А уже после обеда один из приятелей дополнительно вынес одежду стоимостью около четырех тысяч рублей. Помочь раскрыть ряд преступлений помогли камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале.

- Сотрудникам полиции удалось доказать десять фактов воровства с общим ущербом 130 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

После поимки подельников выяснилось, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за такие же преступления. Один из молодых людей работал администратором компьютерного клуба, а второй - грузчиком в супермаркете.

Суд признал обоих фигурантов виновными и назначил условное наказание в виде двух с половиной лет одному злоумышленнику и трех с половиной лет второму. Приговор вступил в законную силу.

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