Пожилая женщина стала жертвой кибермошенников в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

68-летняя женщина из областного центра обратилась в полицию с заявлением о краже денег. 22 августа ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сказал, что в личном кабинете пенсионерки кто-то изменил номер телефона, который был привязан к аккаунту, и пытается снять деньги со счета. Потом он переадресовал женщину на другого «сотрудника банка». Тот убедил ее установить приложение на смартфон для удаленного доступа к устройству, а после - перечислить деньги на «безопасный счет».

- Потерпевшая перевела больше 70 тысяч рублей, после чего преступники перестали выходить на связь, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Женщина стала жертвой мошенничества, несмотря на то, что знала о подобных схемах обмана и была настороже. Но преступники были настолько убедительны, что она все равно поверила им. Полицейские завели уголовное дело. Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

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