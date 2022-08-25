Застройщик расселит два аварийных дома по поручению мэра Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

12 августа мэрия Хабаровска заключила договор о комплексном развитии территории жилой застройки с компанией «Шантье Девелопмент». По условиям контракта, подрядчик должен будет расселить жильцов двух домов: №5 на Нагишкина и №51 на Карла Маркса.

- На выполнение обязательств по договору у компании есть два года, - сообщили в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.

Напомним, что 22 августа прошел аукцион на право заключить соглашение о развитии незастроенной территории, которая расположена в районе Малиновского - Рокоссовского. Выиграл ООО «Специализированный застройщик ДАРС-Хабаровск». По условиям, с застройщиком заключат муниципальный контракт на покупку 103 квартир с соцремонтом, введенных в эксплуатацию до 30 декабря 2023 года для расселения аварийного жилья.

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