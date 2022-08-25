Россельхознадзор выявил 14,7 тонны плохой красной икры в Хабаровском крае

Россельхознадзор выявил 14,7 тонн плохой красной икры в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С целью проконтролировать качество производства, два производителя отправили четыре пробы соленой икры кеты в лабораторию Россельхознадзора. Оба предприятия заготавливали деликатес в рамках летней путины для дальнейшего экспорта.

- Проверенные образцы получили одобрение по всем параметрам, кроме безопасности продукта. Во всех четырех пробах массовая доля поваренной соли оказалась меньше нормы, а в трех образцах от одного производителя обнаружено высокое содержание сорбиновой кислоты, - рассказали в лаборатории ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Обнаруженные отклонения от норм говорят о нарушении технологии производства продукции. Соль и сорбиновая кислота влияют на срок хранения икры. Если добавить больше или меньше консервантов, продукт не будет соответствовать нормам. Такой товар нельзя будет продавать на местном рынке или отправлять на экспорт.

В общей сложности Россельхознадзор Хабаровского края проверил уже 16 проб икры с начала путины. Общий вес забракованных партий составил 14,736 тонны.

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