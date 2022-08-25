Экспортеры Хабаровского края могут сэкономить до 500 тысяч рублей благодаря субсидиям Фото: Правительство Хабаровского края

Субсидии на оплату перевозки грузов становятся все более востребованными среди предпринимателей края. Данная мера поддержки позволяет предпринимателям экономить на транспортировке грузов по России. В год на оплату перевозок компания может получить до 500 тысяч рублей.

- Предприятиям зачастую не хватает собственных оборотных средств, чтобы покрывать все текущие расходы по экспортным отгрузкам, поэтому Центр поддержки экспорта берет существенную часть расходов на себя. Это не компенсация, не нужно подтверждать фактически понесенные затраты. Мы подключаемся сразу на этапе подготовки товара к отгрузке, и оплата производится напрямую перевозчику. Именно поэтому экспортеры края оценивают эту меру поддержки как очень эффективную, - рассказала Анастасия Молокова, директор Центра поддержки экспорта.

С апреля этого года уже семь компаний, получивших субсидию, сэкономили 2,5 миллиона рублей. Еще три компании заключают контракты на экспорт. Субсидией воспользовался местный производитель пеллет. На сэкономленные средства планируется расширить производство и открыть второй завод.

Большую часть продукции компания отправляет в Корею, однако большое количество заявок идет и из других стран, например, из Европы. В связи с возросшей востребованностью продукции предприятие планирует в дальнейшем создать в крае сеть заводов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.