Жильцы одного из хабаровских домов облагородили двор своими силами Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска посетил дворы, в которых ведутся работы по благоустройству. Жильцы дома №5А на Ворошилова создали территориальное общественное самоуправление, и с этого момента началось преображение двора. Люди сами решали, что необходимо поправить. Сначала расширили дорогу у дома, потом устранили ямы и выбоины.

Победа в краевом конкурсе среди ТОС в 2021 году позволила реализовать проект «Безопасный подъездной путь к дому». Было собрано 446,74 тысячи рублей, а еще 668 тысяч получили в виде гранта. Победа в городском конкурсе в прошлом году позволила также реализовать идею «Освещенные пешеходные тротуары». Жильцы получили грант на 500 тысяч рублей и вложили 339,89 тысячи собственных средств.

В этом году жильцы снова подали заявку на городской конкурс - и вновь одержали победу. К гранту на миллион рублей они прибавили собственные 771,75 тысячи и начали строительство спортивной площадки.

- Замечательно, что решения об улучшении своего двора, придомовой территории принимают неравнодушные хабаровчане. Они точно знают, что им надо сделать в первую очередь и в каком направлении идти дальше. И для реализации их идей сегодня есть много возможностей, в том числе программа по развитию территориального общественного самоуправления, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

На сегодняшний день в крае зарегистрировано 186 ТОС, в их деятельности принимают участие более 33 тысяч человек. В следующем году планируется увеличить финансирование проектов ТОС до 250 миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.