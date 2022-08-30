Прокуратура привлекла к ответственности чиновника из ЕАО за нарушения
Фото: Прокуратура ЕАО
Помощник прокурора Облученского района Виктория Сенотова и мировой судья Теплоозерского участка рассмотрели постановление зампрокурора о привлечении главы администрации Облученского района к ответственности. На него завели административное дело, так как он не принял меры по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог в Пашковском сельском поселении.
- В материалах дела есть достаточно доказательств вины чиновника. В связи с этим должностное лицо привлечено к административной ответственности за допущенные нарушения, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
Главе администрации был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
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