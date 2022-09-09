Коровы в опасности: из-за безответственности животноводов в Хабаровском крае может начаться эпидемия

Животноводы Хабаровского края нарушили санитарные требования при содержании скота Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Региональное Управление ветеринарии направило обращение в краевой Россельхознадзор: владельцы крупного рогатого скота (КРС - прим. ред.) не соблюдают ветеринарные правила содержания животных с лейкозом. Нарушения были зафиксированы в двух личных подсобных хозяйствах района имени Лазо.

- Владельцы КРС нарушили правила. Они не изолировали больных животных, подлежащих убою в течение 15 дней с момента обнаружения лейкоза, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Игнорируя ветеринарные правила по предотвращению распространения и ликвидацию очагов лейкоза КРС, владельцы нарушают закон в области ветеринарии. Животноводы ставят под угрозу эпизоотическое благополучие Хабаровского края по инфекционным заболеваниям. Владельцам животных направлено предостережение.

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