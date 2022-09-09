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Общество9 сентября 2022 0:48

Коровы в опасности: из-за безответственности животноводов в Хабаровском крае может начаться эпидемия

Животноводы Хабаровского края нарушили санитарные требования при содержании скота
Александра ЯВИЩЕНКО
Животноводы Хабаровского края нарушили санитарные требования при содержании скота

Животноводы Хабаровского края нарушили санитарные требования при содержании скота

Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Региональное Управление ветеринарии направило обращение в краевой Россельхознадзор: владельцы крупного рогатого скота (КРС - прим. ред.) не соблюдают ветеринарные правила содержания животных с лейкозом. Нарушения были зафиксированы в двух личных подсобных хозяйствах района имени Лазо.

- Владельцы КРС нарушили правила. Они не изолировали больных животных, подлежащих убою в течение 15 дней с момента обнаружения лейкоза, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Игнорируя ветеринарные правила по предотвращению распространения и ликвидацию очагов лейкоза КРС, владельцы нарушают закон в области ветеринарии. Животноводы ставят под угрозу эпизоотическое благополучие Хабаровского края по инфекционным заболеваниям. Владельцам животных направлено предостережение.

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