Мост через яму с нечистотами: жильцы дома в Комсомольске пробираются в квартиры сквозь вонь

Дом на улице 9 января в Комсомольске превратился в выгребную яму Фото: @amur_mash Фото: Социальные сети

Один из домов по улице 9 января в Городе юности стал больше напоминать выгребную яму, нежели место, где живут люди. Сами жильцы сравнивают это место с туалетом. К своим квартирам они пробираются через импровизированный мост в подъезде. Деревянная доска прикрывает огромную яму в полу уже полгода. Местных жителей возмущает даже не сама яма, а то, что в ней находится.

Под ногами у комсомольчан появилось огромное зловонное болото с фекалиями. Запахи нечистот уже насквозь пропитали весь дом. Спасения нет и в самих квартирах. Жильцы вынуждены мириться с постоянной вонью вокруг, с пропитавшейся ею одеждой и мебелью в своих домах.

В управляющей компании подтвердили, что это течет труба. Позже ее представители поменяли мнение и начали говорить о подъеме грунтовых вод. «Горводоканал» приезжал не место и пытался спасти жильцов, но все тщетно. Вонючую жидкость откачали из подвала, но через несколько часов она снова заполнила яму под ногами. С февраля жильцы дома пытаются достучаться хоть куда-нибудь, но все тщетно - везде разводят руками и открещиваются от проблемы.

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