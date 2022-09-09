Михаил Дегтярев: Хабаровск станет городом-миллионником раньше Владивостока Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, Хабаровск точно станет городом-миллионником. Глава региона прогнозировал, что это случится к 2034 году, если ежегодно в краевой столице будет возводиться по миллиону квадратных метров жилья. Тогда в Хабаровске быстрее наберется миллион жителей, чем во Владивостоке.

Губернатор отметил, что в этом году впервые за 12 лет в краевой столице положительное миграционное сальдо.

- К нам приезжают на рабочие места современные, образованные люди. Это полная ерунда, когда пытаются сказать, что уезжают интеллектуалы, а приезжает рабочий класс. Все приезжают. На работу. Устраиваются, заводят семьи. И меня это радует. Впервые за 12 лет у нас отмечается приток населения. За год прибавилось 5,5 тысячи жителей, - сказал Михаил Дегтярев в интервью «Комсомольской правде».

В Хабаровский край сейчас активно идут застройщики жилья, видя перспективы региона. Большая компания «ПИК» начинает большую стройку сразу на 450 тысяч квадратов. Растет конкуренция на рынке недвижимости, что помогает сдерживать цены на жилье.

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