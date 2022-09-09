11 населенных пунктов остаются без света в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На утро 9 сентября в Хабаровском крае без света остаются жители 11 населенных пунктов в пяти районах: Ульчском, Солнечном, Хабаровском, Комсомольском и Нанайском. Дежурные бригады занимаются восстановлением линий электропередачи, но для этого нужно больше времени. Большое количество обрывов проводов из-за прошедшего тайфуна усложняет ремонтные работы.

- В ликвидации аварий принимают участие 30 человек и 10 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что больше всего пострадали жители микрорайона Красная Речка. Спасатели освободили от упавших деревьев электролинии и дороги. Стволы пришлось распиливать, чтобы устранить вероятность отключения света и расчистить проезжую часть.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.