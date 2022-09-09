Беременную женщину отправили в колонию за попытку продать наркотики в Хабаровске

Женская исправительная колония Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Индустриальный районный суд Хабаровска осудил двух хабаровчанок по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в крупном размере с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору».

В октябре прошлого года женщины приобрели наркотик в крупном размере и хранили его дома, планируя продать.

- При назначении наказания судом учтены смягчающие наказание обстоятельства: наличие малолетних детей у одной из подсудимых, беременность второй, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Женщинам назначили наказание в виде пяти лет и трех лет и шести месяцев лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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