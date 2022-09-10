Александр Усенко ответил на вопросы, волнующие жителей Вяземского района Фото: ЦУР Хабаровского края

9 сентября Александр Усенко вышел в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы, волнующие жителей Вяземского района. Они касались проведения ремонта в детсадах и школах, приведения в порядок дворов, газификации домов.

- В этом году запущена госпрограмма капремонта школ в 2024-2025 годах. Мы зарегистрировали четыре школы: в поселке Дормидонтовка, селе Котиково и городские школы №2 и №20. В Дормидонтовке уже разработали проектно-сметную документацию, прошли экспертизу. Стоимость ремонта составит 95 миллионов рублей. Будем надеяться, что начнем ремонт уже в 2023 году, - сказал Александр Усенко.

По словам спикера, сейчас в Вяземском ремонтируют четыре двора. Работы на них подходят к концу.

- По программе «1000 дворов» проводится ремонт территорий на Коммунистической, 5Б, Казачьей, 28, Карла Маркса, 56 и Ленина, 40. Было выделено 28 миллионов рублей – по семь на двор. 31 октября запланирована сдача объектов.

Также в эфире Александр Усенко рассказал о ремонте улицы Владивостокской, газификацию домов в районе, прокомментировал тему обращения с мусором. Трансляцию посмотрели больше трех тысяч человек. Это говорит о том, что многие жители действительно обеспокоены этими вопросами и готовы участвовать в их обсуждении.

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