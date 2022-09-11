«Велоночь Победы» состоялась в Хабаровске. Фото: организаторы мероприятия

В Хабаровске состоялась «Велоночь Победы». Участники заезда преодолели маршрут в 12 километров по историческим местам в городе от памятника маршалу Александру Василевскому до стелы «Город воинской славы».

Сам процесс заезда был довольно необычным. Участники во время него держали включенным приложение izi.TRAVEL , и как только они подъезжали к историческому месту, аудиогид в их наушниках озвучивал мини-лекцию о нем.

— Каждый участник двигался в своем удобном ритме, наслаждаясь видами на город и музыкой в наушниках. Сертификат об участии в «Велоночи Победы» получали те, кто приехал на финальную точку и показал отметки о прохождении всех точек в приложении либо отметки в маршрутном листе, — рассказала Алина Стебнева, председатель комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края.

13 сентября среди тех, кто преодолел маршрут, пройдет розыгрыш призов ВКонтакте.

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