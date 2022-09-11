Троих детей пожарные вывели из вспыхнувшей пятиэтажки в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске из вспыхнувшей пятиэтажки на Аэродромной, 92 эвакуировали троих детей. Пламя там в одной из квартир загорелось 10 сентября.

Огонь разгорелся около полудня.

— В одной из квартир горели вещи на площади в 10 квадратных метров. Незамедлительно были сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации жильцов и ликвидации огня. Из здания были эвакуированы 10 человек, их них трое детей, — рассказали в МЧС региона.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

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