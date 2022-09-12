Житель Комсомольска едва не задохнулся в своей квартире при пожаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 сентября около 18:50 очевидцы вызвали пожарных на Кирова, 32. Сообщалось, что из окон четырехэтажного дома идет густой черный дым. В одной из квартир огонь охватил кухонную мебель. Площадь пожара на момент прибытия спасателей составила четыре квадратных метра.

- Пожарные эвакуировали из квартиры двух человек. Предположительно из-за отравления продуктами горения одному из них понадобилась помощь медиков, и его увезли в больницу,- рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За 10 минут пожарным удалось локализовать огонь, а в 19:32 - полностью потушить его. Причину возгорания установят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

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