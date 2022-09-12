В Хабаровском крае открылась первая смена молодежного форума «Амур» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялось открытие первой смены VI Дальневосточного молодежного образовательного форума «Амур». Смена посвящена «Дальневосточному здоровью» - на ней рассмотрят такие направления, как спорт, здоровый образ жизни и инновационные технологии, направленные на сохранение здоровья. В течение недели известные региональные и федеральные эксперты будут проводить образовательные блоки, в рамках которых участники смогут усовершенствовать свои soft-компетенции и обсудить популяризацию ЗОЖ среди молодежи.

- Открытие первой смены «Амура» - это долгожданное событие для молодых людей не только нашего региона, но и всей страны. Форум собирает активную молодежь уже шестой год подряд. Тематика ежегодно меняется в соответствии с трендами и желаниями участников. В этом году пройдет три смены, посвященные здоровьесбережению, семейным ценностям и молодежному предпринимательству, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

На первой смене будет разработана концепция ЗОЖ-фестиваля, которую планируют передать на реализацию в регионах Дальнего Востока. Экспертами смены станут российские знаменитые спортсмены, владелица школы здорового питания Жанна Садкова, директор по продвижению ЗОЖ Анна Мурашко, врачи, бизнесмены сферы сохранения здоровья, а также ученые и представители органов власти.

Участники смены также смогут представить свои проекты на грантовом конкурсе Росмолодежи и выиграть до 300 тысяч рублей на их реализацию.

Форум «Амур» проходит на базе центра «Шарголь», в этом году в нем примут участие 600 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. В онлайн-формате форум посетят не менее 450 участников. Участники форума - молодежь из 71 субъекта РФ, а также представители ЛНР и ДНР.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.