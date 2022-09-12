Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 5:02

Житель ЕАО погиб под колесами мопеда

Водительница транспортного средства сбила мужчину на неосвещенном участке дороги
Диана КАЦКО
Житель ЕАО погиб под колесами мопеда

Житель ЕАО погиб под колесами мопеда

Фото: Рамиль Галиев

11 сентября в 22:40 женщина на мопеде сбила пешехода. Подозреваемая проезжала неосвещенный участок дороги, где сбила 30-летнего пешехода, который скончался на месте от полученных травм.

- Женщина пояснила, что после работы ехала домой и, двигаясь по правой стороне дороги, неожиданно увидела пешехода, с которым столкнулась и упала, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Поднявшись, женщина обнаружила сбитого мужчину, который не подавал никаких признаков жизни. По факту ДТП проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.