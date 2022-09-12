Житель ЕАО погиб под колесами мопеда Фото: Рамиль Галиев

11 сентября в 22:40 женщина на мопеде сбила пешехода. Подозреваемая проезжала неосвещенный участок дороги, где сбила 30-летнего пешехода, который скончался на месте от полученных травм.

- Женщина пояснила, что после работы ехала домой и, двигаясь по правой стороне дороги, неожиданно увидела пешехода, с которым столкнулась и упала, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Поднявшись, женщина обнаружила сбитого мужчину, который не подавал никаких признаков жизни. По факту ДТП проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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