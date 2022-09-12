Подъем уровня воды до опасных отметок ожидается на реках Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрологи прогнозируют сильный подъем воды в малых реках Хабаровского края. Местами уровень будет достигать неблагоприятных, а иногда и опасных явлений. Уже 13-14 сентября у села Некрасовка в реке Кур вода поднимется до отметок 680-730 сантиметров. Неблагоприятные явления здесь отмечают при достижении 650 сантиметров, а опасные - при 740 сантиметрах.

На Тунгуске у села Архангеловка вода почти достигнет опасных отметок. Уровень поднимется до 1050 сантиметров. На реке Подхоренок рядом с Дормидонтовкой река будет более спокойной. Вода поднимется до 550 сантиметров, не преодолев отметку неблагоприятного явления.

- При смещении гребня паводка с верхнего течения Уссури 16-20 сентября ожидается подъем воды в реке на полтора-два метра, что приведет к затоплению поймы на глубину одного-двух метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В регионе с 12 сентября повысится вероятность подтопления территорий, расположенных в поймах рек Кур, Подхоренок и Уссури.

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