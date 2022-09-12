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Происшествия12 сентября 2022 5:12

Подъем уровня воды до опасных отметок ожидается на реках Хабаровского края

Из-за продолжительных дождей на реках сформировались паводки
Александра ЯВИЩЕНКО
Подъем уровня воды до опасных отметок ожидается на реках Хабаровского края

Подъем уровня воды до опасных отметок ожидается на реках Хабаровского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрологи прогнозируют сильный подъем воды в малых реках Хабаровского края. Местами уровень будет достигать неблагоприятных, а иногда и опасных явлений. Уже 13-14 сентября у села Некрасовка в реке Кур вода поднимется до отметок 680-730 сантиметров. Неблагоприятные явления здесь отмечают при достижении 650 сантиметров, а опасные - при 740 сантиметрах.

На Тунгуске у села Архангеловка вода почти достигнет опасных отметок. Уровень поднимется до 1050 сантиметров. На реке Подхоренок рядом с Дормидонтовкой река будет более спокойной. Вода поднимется до 550 сантиметров, не преодолев отметку неблагоприятного явления.

- При смещении гребня паводка с верхнего течения Уссури 16-20 сентября ожидается подъем воды в реке на полтора-два метра, что приведет к затоплению поймы на глубину одного-двух метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В регионе с 12 сентября повысится вероятность подтопления территорий, расположенных в поймах рек Кур, Подхоренок и Уссури.

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