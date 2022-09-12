47-летнего жителя ЕАО сбила иномарка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дороге Чита - Хабаровск возле поселка Смидович 44-летний водитель иномарки «Хендай Туксан» выбрал неподходящую скорость движения, выехал на встречную полосу и сбил человека.

- Водитель совершил наезд на пешехода 1975 года рождения, который переходил проезжую часть в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде вне пешеходного перехода, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Пешеход, сбитый иномаркой, получил серьезные телесные травмы. На данный момент по факту случившейся аварии проводят проверку.

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