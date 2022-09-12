Развод накрылся: две пенсионерки из Хабаровска смогли уберечь свои накопления от мошенников

Две пожилые хабаровчанки вовремя распознали мошенников Фото: Олег ЗОЛОТО

Две женщины 67 и 77 лет, проживающие в Центральном районе Хабаровска, моли бы стать новыми жертвами аферистов, если бы не проявили бдительность. У хабаровчанок, можно сказать, одна история на двоих.

Мошенники звонили на домашние телефоны пенсионерок. Незнакомый голос слезно просил о помощи. Женщины были уверены, что говорят с внучками, и сначала не заподозрили обман. Истории оказались идентичными: попала в ДТП, получила травмы, нужна срочная дорогая операция. Звонившая говорила, что за деньгами приедет курьер.

- 77-летняя женщина была готова отдать миллион рублей, вторая - 200 тысяч. Они обе уже ждали курьеров, когда в последний момент вспомнили, что уже где-то слышали похожие истории. Они созвонились с реальными родственницами и убедились, что с ними все в порядке, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Благодаря освещению похожих преступлений в СМИ и памяткам, которые распространяют сотрудники полиции, женщины сохранили свои деньги. Обе пенсионерки написали заявления. Правоохранители приступили к поиску мошенников.

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