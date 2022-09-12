В Хабаровске прошло торжественное открытие 84-го концертного сезона Фото: Правительство Хабаровского края

На прошлых выходных в Хабаровске открыли 84-й концертный сезон. В Хабаровской краевой филармонии с 11:00 до 23:00 прошел «Безумный день в филармонии» - за день здесь провели 15 концертов, также гости посетили локации, приобрели абонементы со скидкой и участвовали в беспроигрышной лотерее.

Маленькие посетители послушали сказку «Мэри Поппинс», «Солисты филармонии» показали концерт с эффектом погружения «Взгляд на музыку». На мероприятии также прозвучали джазовые импровизации, прошло выступление ансамбля «Глория» и театра «И Т. Д.». В виртуальном концертном зале транслировали лекции и концерты.

- В новом сезоне слушателей ждут встречи с лауреатами международных конкурсов, которые выступят вместе с ДВАСО и Русским оркестром. К 150-летию великого Сергея Рахманинова будут исполнены все пять его фортепианных концертов. Запланированы гастроли мировых звезд: в сентябре выступят Rastrelli Cello Quartet, a cappella-группа COOL & JAZZY. В ноябре откроется фестиваль «Сфера-Jazz», на который ждем Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и легендарную Ларису Долину, - рассказал Игорь Мосин, генеральный директор Хабаровской краевой филармонии.

Хабаровская филармония входит в список мест, которые можно посетить по «Пушкинской карте» - в прошлом сезоне с ее помощью купили более четырех тысяч билетов.

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