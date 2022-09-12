Подвалы детских садов и школы затопило в Комсомольске-на-Амуре Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре

За прошедшие сутки уровень воды у Комсомольска-на-Амуре снизился на 14 сантиметров и составил 539 сантиметров.

Грунтовые воды подтопили подвалы четырех детских садов, одной школы и более 10 жилых домов. В дачном товариществе «Ветеран-1» речной водой затоплено 32 садовых участка. В поселках задействовано пять насосов по откачке воды общей мощностью 2 560 кубометров в час.

- Насосы установлены на улицах Новая, Ключевая, Сторожевая, Пугачева и Дзержинского, - рассказали в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

На прошлой неделе демонтировали пять насосов. Управление ГОЧС администрации Комсомольска-на-Амуре продолжает следить за паводковой ситуацией.

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